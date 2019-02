TAI ei lubanud avada muuseumil tubakanäitust ühissuitsetamisega

Muhu muuseumi näituse “Tubakast Muhu moodi” eri kanalites avaldatud eelinfos lubati, et näitus avatakse ühissuitsetamise ja suitsurõngaste puhumise töötoaga, kirjutab tänane Meie Maa.

Päev enne näituse avamist ilmus aga muuseumi Facebooki lehele lakooniline teade, mis kinnitas et seoses abivalmite ametnike poolt muuseumile meelde tuletatud tervisekaitsenõuetega jääb tubakanäituse avamisele eelnev ühissuitsetamine ära.

Lisaks TAI esindajale võttis artiklis sõna ka kultuuriministeeriumi muuseuminõunik Marju Reismaa, kes ütles, et sellise näituse korraldamises pole iseenesest midagi halba, sest ka negatiivne või problemaatiline kultuuripärand on pärand ning seda võib tutvustada, aga mitte seeläbi, et avamisel suitsetada.

“Loodetavasti mõistavad näituse korraldajad ja muuseum ise, kui nende tähelepanu sellele juhtida, et ühissuitsetamine ja suitsurõngaste puhumise töötuba ei ole sobilik ega eetiline,” ütles Reismaa.

Saarlaste teine päevaleht Saarte Hääl tegi aga näitusest kena videoreportaaži. Muhu muuseumi varahoidja Mai Meriste ütleb reporterile, et muuseumitöötajate seas suitsetajaid ei ole ning suitsetamise töötuba oli välja mõeldud intrigeerimiseks.

“Ega meil talvistele näituseavamistele väga palju inimesi kokku ei tule. Panimegi sellise lause, et näis, kas keegi seepeale tuleb,” ütles Meriste.