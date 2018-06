Taimekaitsevahendiga näkku pritsitud ja mürgistuse saanud naine: mesilasi kaitstakse meil rohkem kui inimesi

“Kui tuli vereproov, öeldi, et on olnud mürgistus. Sain teada, et kohaliku haigla laboratoorium ei tee ainet kindlaks, selle jaoks on vajalikud vahendid Tartus. Mõtlesin, et las jääda. Kuigi naaber käib siit päevas mitu korda mööda, ütleb ta, et tal pole kohustust inimesi teavitada. Ma ei ole temaga sõjajalal, aga kohalikud räägivad, et keegi talle vastu ei hakkagi, sest ta on ümberringi igal pool maid rentinud.

Kui laupäeval välja läksin, oli õhus endiselt hapukas lõhn ning jalutades läks silme eest mustaks. Kuna oli kuiv ja kuum ilm, siis mõtlesin, et ju ta mulla sisse ei läinudki, jäi õhku. Siis otsustasin, et asi ei saa nii jääda. Helistasin mürgistusteabekeskusesse ja kuulsin sama, mis arstilt - inimesi taimekaitsevahendite kasutamisest teavitama ei pea. Kuulsin, et kõik on legaalne ja seadusi rikutud pole.

Tähendab, mesilased ei saa surra, aga mina saan. Ka üks minu koer on sama põllumehe mürgi pärast surnud. Nagu öeldud, olid selle maa peal varem lehmad. Küsisin talt, et kas tohin seal koeraga jalutamas käia ning ta lubas.

Ühel hetkel ta ei viinudki sinna enam lehmi ja oli hoopis mürki pannud. Me kõndisime koertega seal ja nägin, et rohi on kollane. Koeral hakkasid sümptomid mõnda aega hiljem, veresooned läksid hapraks ja hakkasid verd läbi laskma. Põllumees oleks võinud ju hoiatada.

Teisel pool minu krunti on 10 meetri kaugusel samuti tema maa. Aga kui ta teeb sinna ka põllu ja hakkab mürke kasutama? Võib-olla ma ei ela järgmist mürgistust üle. Milline on minu perspektiiv selle suvilakohaga?

Soovin püstitada küsimuse – miks on Eestis nii, et inimesi ei pea mürkide kasutamisest teavitama, aga mesilasi peab?”

Juhtumeid tuleb igal aastal ette

Infoliini pidava mürgistusteabekeskuse juhi Mare Oderi sõnul saabuvad teated taimekaitsevahendite mürgistustest keskusesse koos kevade algusega, ent ka suvel. Tänavu on nad taimekaitsevahenditega seoses saanud 4 kõnet, möödunud aastal 18 ning enne seda on vastavate kõnede arv jäänud 3 ja 15 vahele.

"Igal aastal suuname kuni kolm inimest ka haiglasse, ent sagedamini perearstile. On võimalik, et inimesed on kutsunud kiirabi või pöördunud EMOsse ka ilma meiega nõu pidamata," ütleb Oder.

Väärtegusid ei algatata

Seadustest tulenevalt ei tohi pritsimistöid teha, kui tuule kiirus on suurem kui 4 m/s ja õhutemperatuur kõrgem kui 25°C. Arvestama peab ka tuule suunda lähedal asuvate objektide suhtes, et ära hoida nende võimalik saastumine.

Järgima peab ka taimekaitsevahendi märgistusel (infolehel) toodud infot puhvertsoonide kohta ja arvestama kõigi võimalike kasutuspiirangutega.

Samas ei ole põllumajandusamet viimastel aastatel ühtegi väärteomenetlust algatanud, kuna neil puuduvad taimekaitsevahendi kasutusnõuete rikkumisel vastavad õiguslikud alused.

Küll saab põllumajandusamet rikkumise ilmnemisel taimekaitsevahendi väärkasutaja taimekaitsetunnistuse kehtetuks tunnistada, teavitada PRIAt kohustusliku majandamisnõude rikkumisest ja teha ettepaneku toetuste vähendamiseks. 2017. aastal teavitas põllumajandusamet PRIAt kohustusliku majandamisnõude rikkumisest 12 korral.

Samuti on põllumajandusametil õigus ettekirjutuste tegemiseks. Ettekirjutus on haldusakt, mis paneb isikule kohustuse midagi parandada, näiteks täiendada põlluraamatut teatud andmetega. Tuule kiiruse osas ei saa ettekirjutust teha. 2017. aastal tehti taimekaitsevahendite kasutamise osas 4 ettekirjutust.

Nii on ka mujal Euroopas