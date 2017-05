Täna tulevad kümned tuhanded inimesed Eestimaa erinevais paigus kodudest välja, et osaleda ühiselt Teeme Ära talgupäeval ning aidata kaasa kogukonna ja kodukandi elu edenemisele. Maaleht avaldab talguliste fotosid erinevates Eestimaa paigust. Kui ka sul on vahvaid fotosid talgutest, saada need veeb@maaleht.ee

