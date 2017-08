Tallinna loomaaia ekspositsiooni jõudis kohalik põlistõug – kihnu maalammas

Reedel saabusid Pärnumaalt Tõstamaa vallast Õnnekivi talust loomaaeda neli kihnu maalammast. Kihnu maalammas on kohalik põlistõug, ta kuulub põhja lühisabaliste lammaste rühma ja põlvneb uluklambast muflonist.

Tegemist on väikesekasvulise, peenikeste jalgade ja lühikese sabaga lambaga, kes on säilitanud mitmed aborigeensed tunnused: uttede sarvilisus (sarvilisi uttesid kutsutakse saarikuteks), tilbad, tugev emainstinkt.

Kihnu maalamba vill on kahekihiline (alusvillkarvad ja pealisvillkarvad) ning tal esineb karvavahetus. Villa värvus on valge või kirju (hall, pruun, must ja üleminekutoonid), alusvill on pealisvillast tavaliselt tumedam. Villaku värvus muutub villa kasvades ja lamba vananedes.

Kihnu maalammas on vähenõudlik, suurepärane maastikuhooldaja ja leplik liigikaaslaste suhtes.

Tallinna saabunud kihnu lamba jäär ja kolm utte elavad laste loomaaia karjamaal, varjualuseks on neile ökomajake, mille ehitas loodusehitaja Sven Aluste.

Tulevikus, kui kari kasvab, on plaanis viia kihnu lambad ka loomaaia veelinnutiikidele muru pügama.