Tallinna loomaaia jääkaru Nordi nahk pargitakse Jõgeva nahavabrikus

„Kõigepealt nahk puhastatakse, võetakse üleliigne rasv ja liha alt ära,” selgitas Ingmar Baida Jõgeva nahavabrikust Skineks. “Siis pannakse see parkainetesse, mis konserveerivad naha ära. Aga kõik algab ikka sellest, et inimene ise paneb nahale soola, ikka korralikult, et karv lahti või nahk hapuks ei läheks. Siis nahk kuivatatakse ja lihvitakse alt siledaks,“

Eksootiliste elukate naha parkimise kogemus on Skineksil just tänu Tallinna loomaaiale ning jahimeestele, kes kaugetes maades jahil käivad ning nahad Jõgevale parkida toovad.

