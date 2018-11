Tallinnasse lisandub peagi sadakond gaasibussi, ilma ei jää ka teised linnad

Gaasikütuste tarbimise veduriks on Eestis muutumas linnade ühistransport. Pärnus on juba sõidus 18 maagaasibussi, Tallinnasse on tulemas hanke esimese etapina 100 ja seejärel veel 50 bussi, Tartusse hangitakse 70 bussi. Pärnu on hanke juba teinud, Tartu ja Tallinn tulevad peagi nendega avalikkuse ette.

Tegelikult sõidavad gaasibussid nii Tallinnas kui Tartus juba aastaid, aga neid ei ole otseselt hangitud läbi n-ö suunatud hankeprotsessi.

Gaasibussid kolmes suuremas linnas

Pärnus on praegu 18 CNG/CBG-kütust kasutavat normaalmõõtudes 12 meetri pikkust linnaliinibussi, mille läbisõit on aastas 1,56 miljonit kilomeetrit. Alates 1. maist 2018 sõidavad nad kõik rohegaasiga. Hankeid on aga tulemas veel.

Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk märgib, et Pärnu linna hankes osalevad maagaasi- või rohegaasikütust välja pakkuvad ettevõtted saavad konkursil teatud eelise.

Alates juulist 2017 kuni septembrini 2018 on gaasikütuse kulud püsinud stabiilselt, diiselkütuse hind aga on läbi teinud üsna suured kõikumised. Aga uuringute ja arvutustega tehti kindlaks, et arvestuslikult säästab CNG-buss diiselbussiga võrreldes kümne aasta jooksul ligemale 110 000 eurot, arvestades, et bussi läbisõit on keskmiselt 76 000 km aastas. Ent mida suurem on läbisõit, seda tuntavam on ka rahaline sääst.

„Paraku neid arvutusi riigi tasandil tehtud ei ole. Meie tegime need ära, aga paljudel potentsiaalsetel tellijatel on veel palju kõhklusi ja segadust rohegaasi kasutamise otstarbekuse kohta, et teadlikke ja mõistlikke otsuseid langetada,” selgitab Kärpuk.

Euroliit muudab seadusandlust