"Kui õiglast talumistasu ei saa, siis ostku riik liinidealune maa õiglase tasu eest ära," on Valgamaal elav talunik pahane.

Valgamaa Hummuli valla Puide küla elanik Ants Kirsipuu on tegus talunik, kes võtaks kasutusele ka need rohkem kui kolm hektarit metsa ja maad, millel praegu kulgevad kõrgepingeliinid. Selle asemel tuleb tal leppida, et tema metsast läheb läbi viiekümne meetri laiune kõrgepingeliini kaitsevöönd, kust ta endale isegi võsa lõigata ei saa.

Kirsipuu poleks habemega teemat üles võtnud, kui ta üksi oleks hädas. Kuid Eestis on tuhandeid ja tuhandeid maaomanikke täpselt samasuguses seisus ning võimud pole siiani jutust kaugemale jõudnud.

