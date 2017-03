Talv ei taha lahkuda: homme sajab lörtsi ja vihma

Kolmapäevaks (22.03.) kujuneb Põhja-Euroopa kohale kaheosaline ja kõrgetesse õhukihtidesse ulatuv madalrõhkkond ning selle lõunaserv ulatub üle Läänemere.

Öösel on üksikuid sajuhooge, hommikul ja päeval sajab kord siin, kord seal vihma, kohati võib sekka lörtsi tulla. Puhub tugev edelatuul, puhanguid on 15, päeval saartel ja rannikul kuni 20 m/s, õhtu poole nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 0..+3, päeval 2..7°C.

Neljapäeval (23.03.) eemaldub madalrõhkkond Siberi arktiliste merede poole ja lõuna poolt mõjusamaks muutuva kõrgrõhkkonna mõjul muutub taevas selgemaks. Saju võimalus on väike. Läänekaare tuul järk-järgult rahuneb. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval 5..9°C, meretuulega rannikul võib jahedam olla.

Reedel (24.03.) liigub kõrgrõhkkond Skandinaaviast üle Läänemere ja hoiab ilma rahuliku. Kõrgemates õhukihtides on õhuvool läänekaarest ja lisanduva niiskuse kaasabil võib kohati lörtsi või vihma sadada. Laialdasemalt on aga pilvi hõredalt ja ilm sajuta. Õhutemperatuur on öösel -3..+1, päeval 5..8, meretuulega rannikul kuni 3°C.

Laupäeval (25.03.) taandub kõrgrõhkkond lõuna poole ja madalrõhulohk laieneb Eesti kohale ning toob mõnesse kohta lörtsi ja vihma. Tuul puhub läänekaarest ja tänastel andmetel ei tugevne. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval 2..6°C.

Pühapäeval (26.03.) liigub üle Skandinaavia põhjatipu uus aktiivne madalrõhkkond ja survestab Läänemere ääres olevat kõrgrõhkkonda. Läänekaare tuul paisub tugevaks, kuid sadu tõenäoliselt meile ei jõua. Õhutemperatuur on öösel -4..+1, päeval 3..8°C.

Esmaspäeval (27.03.) eemaldub madalrõhkkond Venemaale ja selle järel tugevneb Läänemere taas kõrgrõhkkonna mõju. Suuremal osal Eestist on ilm sajuta, vaid Kirde-Eestis võib lörtsi või vihma sadada. Puhub mõõdukas loodetuul. Õhutemperatuur on öösel -1..+3, päeval 3..9°C.