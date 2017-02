Täna antakse start järjekorras juba kaheksandale Euroopa Saunamaratonile Otepääl.

„Euroopa Saunamaraton Otepääl on läbi aegade huvi äratanud, ka kaugetel maadel. See leidis kajastamist ka 2016. aasta Reutersi aastakokkuvõttes,“ ütles Saunamaratoni peakorraldaja, Otepää kultuurijuht Sirje Ginter.

Ka sellel aastal saavad saunamaratoonlased olla erinevates saunades – torusaunas, kilesaunas, bigändimuusikaga saunas, ehtsas suitsusaunas, indiaanisaunas, iglusaunas ning nautida jääsuplust ja isegi uisutiir teha.

Saunamaraton on lustlik orienteerumismäng, kus tuleb võimalikult lühikese ajaga läbi võimalikult palju etteantud saunakohti. Võistkond on 4-liikmeline. Paremusjärjestuses osalevad kõik 4-liikmelised võistkonnad, kes on läbinud saunakaardil märgitud kohad ning lõpetavad finišis, mis suletakse kell 17.30.

I auhind loositakse välja esikümnesse tulnud võistkondade vahel, II auhind loositakse välja paremuselt teise kümnesse saanud võistkondade vahel, III auhind loositakse välja paremuselt kolmanda kümne hulgast. Ainult naistest koosnevate võistkondade esimesed kolm auhinda loositakse välja naiste esikümnesse tulnud võistkondade vahel. Peaauhinnaks on OÜ Lemmik Mees kümblustünn, naiste arvestuses võitjad saavad Lemmik Mehe pesupalid. Rahva lemmiksaunad valitakse välja võistkondade poolt, kellel kõik saunad läbitud. Rahva lemmiksaunale paneb OÜ Skamet auhinnaks välja kinkekaardi 350. euro väärtuses, lemmiksaunad saavad Otepää valla poolt ka küttepuud. Lisaks sellele panevad auhindu välja Baltimaade suurim retropidu Retrobest, firma Lavazz, Marguse puhkekeskus, Kunstimäe saun, Tako tünnisaun, Sangaste Rukkimaja, Otepää Edgar, Bigbändi saun, Towelfy, Saunratastel, Wakepark, Otepää Seikluspark, Kuutsemäe Puhekeskus, Karupesa hotell.