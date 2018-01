Talvetaeva tähtis tähtkuju Orion – vanade kreeklaste võimas jahimees

Orioni märkamiseks pole tähistaevast väga pingsalt uurida vajagi. Lõuna–edela kanti vaadates (mida hilisem kellaaeg, seda rohkem lääne poole) hakkab üsna vältimatult silma suur püstine nelinurk ja selle keskel kolmest heledast tähest moodustuv viltune “vöö”.

See on Orion, vanade kreeklaste võimas jahimees, kes olevat ähvardanud tappa kõik loomad maakeral. Selle eest ähvardanud jumalanna Gaia teda omakorda skorpioni surmava pistega. Nüüd ongi nii, et kuigi Orion, asudes taevaekvaatori ümbruses, on näha peaaegu kogu maailmas, ei näe temaga samal ajal kunagi Skorpioni tähtkuju. Ja vastupidi.