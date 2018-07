Talvine elektri hind sõltub Norra sügisvihmadest

“Iial ei või teada,” ütles Imatra Elektri elektriäri juht Sven Pitkve. “Kõik ennustused on valed. Ennustused tehakse ikkagi mingitel tingimustel, mis on teada hetkel. See ennustus antakse piirangutega, ja kui need piirangud muutuvad, siis kogu ennustus muutub. Eriti raske on veel ette öelda, mis börsihind poole aasta või aasta pärast on.”