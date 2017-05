Täna kõik Vabaõhumuuseumisse laadale

Tänavu 60 sünnipäeva tähistav Eesti Vabaõhumuuseum kutsub 1. mail osa saama muuseumi juubelile pühendatud suurest kevadlaadast. Toimuvad temaatilised jalutuskäigud teaduritega ja eksklusiivsed külastused muuseumi hoidlasse. Kevadlaadal pakutakse ehedat eestimaist toidukaupa ja käsitööd. Lapsi rõõmustab Polli loomaaed.

Ürituse koordinaatori Triin Aadli sõnul on selle aasta kevadlaada programm inspireeritud muuseumi 60 tegutsemisaastast ja inimestest, kes teevad igapäevaselt tööd traditsioonide, teadmiste ja oskuste hoidmiseks ning edasi andmiseks.

„Eesti Vabaõhumuuseumi tuumiku moodustab silmapaistev arhitektuuri kollektsioon, kuid lisaks väärikatele hoonetele on muuseumi südameks inimesed oma eripäraste tööde ja tegemistega. Nii tutvustavad taludes ja õuedel oma erilisemaid ja ka tavapärasemaid töid muuseumi teadurid, konservaatorid, pedagoogid ja kuraatorid,“ ütles Aadli.

Kevadlaadal saab uudistada 10-16, programm taludes algab kell 11. Mööda peateed kulgeval laadal on müügiks kodumaine toidukaup ja esiisade traditsioonidest inspireeritud käsitöö. Köstriaseme talu õuel jagab teadmisi Maaarhitektuuri keskuse rahvas, kes on tõelised spetsialistid Eesti taluhoonete ja nende ehituse alal. Pulga talus saab igaüks omal nahal järele proovida, mis on elav ajalugu ja kuidas tulla toime, kui astutud on aastasse 1899. Lau külapoes tutvustavad oma kõige imelisemaid ja ka üksluisemaid töid Konserveerimis- ja digiteerimiskeskuse Kanut ja vabaõhumuuseumi esemerestauraatorid.

Kuie koolis saavad huvilised osa võtta kõige populaarsematest muuseumitundidest. Igal täistunnil algab 19. sajandi lõpu venestamisaegne koolitund ning igal pooltunnil 20. sajandi alguse talurahvakooli tund.

Muuseumi teadurid viivad läbi temaatilisi jalutuskäike. Teada saab, kuidas hooned muuseumisse jõuavad, milliste legendidega on seotud muuseumi talumajad ning kui korralikult peeti puhtust Eesti külas. Juhatuse liige Merike Lang räägib muuseumi põnevatest tulevikuplaanidest. Jalutuskäigud algavad peaväravast. Kolmel kellaajal on külastajal erakordne võimalus pääseda koos peavarahoidjaga muuseumi fondihoidlasse kogusid kaema.

Kolu kõrtsi ees esinevad pillimehed, kell 15 läheb oksjonil enampakkumisele nii mõndagi huvitavat. Nätsi tuuliku juures rõõmustab lapsi Polli loomaaed.