Täna roosi kinkides võid vastu saada raamatu

Jüripäev on ka raamatu ja roosi päev. Foto: Shutterstock

Jüripäev on ka raamatu ja roosi päev ehk rahvusvaheline raamatu ja autoriõiguste päev, mil Katalooniast alguse saanud traditsiooni kohaselt võiks iga mees kinkida naisele roosi ning naine mehele raamatu. Või siis vastupidi, peaasi, et me üksteist raamatute ja roosidega meeles peaksime.