Täna süüdatakse üle Eesti kümneid tuhandeid küünlaid mälestamaks märtsiküüditamise ohvreid

Täna möödub 68 aastat märtsiküüditamisest, mil loetud päevade jooksul viidi vägivaldselt asumisele rohkem kui 22 000 eestlast. Enam kui pool sajandit hiljem mõtiskletakse jätkuvalt selle üle, kas, miks ja kuidas mälestada inimsusvastaste kuritegude ja küüditamise ohvreid.

Üle Eesti süüdatakse täna õhtul kümneid tuhandeid küünlaid mälestamaks märtsiküüditamise ohvreid. Tallinnas Vabaduse väljakul süüdatakse küünlad esmakordselt Eesti geograafilist kontuuri järgides ning kuvatakse 32 000 inimese nimed, kes 1949. aastal küüditamisele määrati (sealhulgas ka need, kes vangistati, olid sunnitud põgenema või end varjama ning need, kes hiljem Siberisse küüditatud peredes sündisid). Küünlad süüdatakse ka Tartus, Pärnus ja mujal Eestis.

Küünalde süütamise idee sündis 2010. aastal MTÜ Tulipisar noorte algatusel. Tulipisara juhatuse liikme Mattias Jürgensi sõnul on oluline, et noored ei unustaks minevikusündmusi. “Selle üritusega saame vanematele põlvkondadele saata sõnumi, et noored mõistavad ja mäletavad,” selgitas Jürgens.

Kell 17.00 toimub mälestustseremoonia Vabadussõja võidusamba jalamil. Alates kell 18.00 õhtul oodatakse kõiki Vabaduse väljakule Tallinnas ja Raekoja platsile Tartus süütama küünlaid märtsiküüditamise ohvrite mälestuseks. Mälestusüritus toimub ka Pärnus Rüütli platsil. Tallinnas Vabaduse väljakul süüdatakse küünlad maha märgitud Eesti geograafilise kontuuri järgi.

Lisaks kuvatakse Vabaduse väljakul 32 000 inimese nimed, kes 1949. aastal küüditamisele määrati (sealhulgas need, kes vangistati, kes põgenesid või olid sunnitud end varjama ning need, kes hiljem Siberisse küüditatud peredes sündisid). Ligi kolm tundi kestev nimede projektsioon annab edasi toimunu mastaapsuse: kuivõrd palju oli neid inimesi, kelle tavapärane elu loetud päevade jooksul purunes,. Kuues erinevas keeles antakse ka lühiülevaade toimunust. Palume osalejatel kalmuküünlaid ja süütevahendeid kaasa võtta.