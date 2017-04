Täna tähistab 13.sünnipäeva amuuri leopard Darla

Foto: Priit Simson

Täna kell 12-15 on kõik loomasõbrad oodatud loomaaeda amuuri leopard Darla 13. sünnipäeva tähistama. Darla sündis 17.04.2004 Berlin Tierpark’is ja saabus Tallinna loomaaeda 30.11.2005. aastal. Ta on Tallinna loomaaia au ja uhkus – superema, kes on üles kasvatanud 12 kutsikat! Sel aastal on tal aga igati väljateenitud puhkus: tema kaasa Freddi lahkus igavestele jahimaadele, uus paariline Alexei on aga veel noorevõitu.