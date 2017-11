Tänasest hakkavad Eesti mehed Keenias võistlusteks kündmist harjutama

Selle nädala lõpus peetakse Keenias Nakuru ülikooli maadel 64. kündmise maailmameistrivõistlused, kus osalevad ka Eesti kündjad Jüri Lai ja Raido Kunila.

Kuigi riik asub ekvaatoril, on Keenias viljakandvat maad piisavalt ning MM-il esindatud ka sealsed kündjad. Künni MMi peeti seal ka 22 aastat tagasi ning nii on tänavune võistlus Raido Kunilal juba teine kord seal mõõtu võtmas käia. „Päris palju on muutunud võrreldes 1995. aastaga,” märkis mees.

Igatahes on Keenia muld punane. Teede äärtes rohkem turba taoline, kuid võistluspaigal savikas.

Nii harjutus- kui võistlusplatsid loositakse. Pühapäeva õhtul võistlejad seda tegidki. Rohumaatrenni hakkavad meie mehed tegema praeguste plaanide järgi esimesel ja kõrrekünni proove kolmandal treeningplatsil. Konkurente on neil paarikümne ringis.

See provints, kus võistlusi peetakse, on Rift Walley. Org ise läbib pikkupidi tervet Aafrikat ja transiit Euroopast väga suurde enamusse Aafrika riikidest käib just läbi Keenia. Teede seisukord on erinev, tee-ehitus käib, ja on juba ka väga häid maanteid. Ühe neist on ehitanud itaallased, järgmisi teevad hiinlased.

Vähemalt rääkis nii Keenia pöördadrakündja Joshua Kigen, kes Eesti esindusele pühapäevasel ringsõidul reisikaaslaseks ja giidiks oli. Võistlusi peetakse Nakuru maakonnas Egertoni ülikooli põldudel. Harjutamise jaoks on maad renditud lähedalasuvatest farmidest.

Künni MM-i korraldab maailma künniorganisatsioon World Ploughing Organization (WPO) ja võistelda saavad need riigid, kes on selle liikmed

Vasakul Jüri Lai, paremal Raido Kunila. Foto: Lii Sammler

1989. aastal osalesid Eesti kündjad Nõukogude Liidu koosseisus. Juba 1990. aastal võeti Eesti WPO liikmeks ning sellest peale on esinetud oma lipu all. Maailmameistrivõistlustel on Raido 11. ja Jüri 9. korda.