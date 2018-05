Tänavu loodud geoloogiateenistus kaardistab viie aastaga Eesti maapõue

„Nõukogude ajast on jäänud suur pärand maavarade uurimisest, aga see info on praegusel kujul raskesti kasutatav,” nendib Leppiman. „Nüüd tegeleme siis n-ö oma kodu korrastamisega.”

MIS ON MIS: Eesti Geoloogiateenistus



Loodi läinud aastal MKMi haldusalas ning alustas tegevust 1. jaanuaril 2018. Teeb maapõue valdkonnas koostööd ka KKM, ministeeriumi esindaja on ka EGT nõukogus. Põhiülesanded on geoloogiline kaardistamine, maapõuealaste andmebaaside haldamine, rakendus-, hüdro- ja keskkonnageoloogiliste uuringute läbiviimine, valitsusasutuste nõustamine ning avalikkuse teavitamine. Võimaldab saada parema pildi sellest, millises seisus on Eesti maavarad ja maapõu. Eesti maapõuevaradest luuaks avalikult kasutatav andmebaas, paralleelselt kaardistatakse ka riigi huvi maavarade kasutamise osas. Tegevust koordineerib kaheksaliikmeline nõukogu, kuhu kuuluvad ministeeriumite, teadusasutuste ja ettevõtete esindajad. Eelarve 2,2 miljonit eurot aastas, eesmärkide täitmiseni on plaanis jõuda viie aastaga. Allikas: MKM Allikas: MKM

Sünnib Eesti geoloogiline kaart

Geoloogiateenistuse juhi, TTÜ professori Alvar Soesoo sõnul pärinevad viimased tõsised maavarade uuringud 1980ndatest aastatest. Praeguseks on aga kasvõi laboritehnika kõvasti edasi arenenud, võimalused ja oskused on avaramad ning adekvaatse pildi saamiseks tuleb toonastele puursüdamikele (geoloogilise uuringu käigus puurimise teel võetud kivimiproovid) teha kordusanalüüsid.

„Meil on vanast ajast hoiul 30 000 kastitäit puursüdamikke, milles sisalduva info väärtus on hindamatu. Koordinaadid, kust proovid on võetud, ka sügavused on teada. Eestis küünivad need puurimised 800 meetri sügavusele. Kogu see info tuleb süstematiseerida ja laialt kasutatavaks muuta. Me ise nimetame seda geoloogiliseks kaardistamiseks,” iseloomustab Soesoo ees seisvat tööpõldu. „Praegu on umbes kolmandik Eestimaast enam-vähem kaardistatud. Parem ülevaade on Põhja-Eestist, katmata on suhteliselt palju Lõuna- ja Lääne-Eestist. Nende valgete laikude katmine on plaanis nüüd kuue-seitsme aastaga ära teha.”

Soesoo hindab, et ainuüksi olemasoleva infokoguse töötlemine ja auditeerimine võtab vähemalt paar aastat. Suuresti on see arvuti taga tehtav töö ega pea ilmtingimata puudutama uute puuraukude rajamist.

Kui püüda EGT tegevuse eesmärki praktilise kasutamise seisukohast lahti seletada, siis võiks see töö tipneda sellega, et tulevikus, kui inimene soovib näiteks kusagile n-ö tühjale kohale endale maja ehitada, piisab tal interneti avamisest, et teada saada, mis selles kohas maakoore all peitub.

„Näiteks lubja- või dolokivi puhul me teame, kust neid pole mõtet otsida, aga täpsemat ülevaadet geoloogidel nendest pole,” räägib Alvar Soesoo. „Mida sügavamale me maapõue läheme, seda vähem on meil selle kohta teadmisi. Arvatakse näiteks, et Eesti all võib peituda suur kogus rauamaaki. Aga esimese Eesti Vabariigi ajal Jõhvi nn magnetanomaalia piirkonnas tehtud kahe puurimise proovid ja andmed hävinesid nõukogude ajal.”