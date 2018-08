Tänavu on inimesed mullusega võrreldes kümme korda rohkem nõelata saanud

Alates 1. juulist on herilaste ja mesilaste nõelamistega häirekeskusesse pöördutud üle 800 korra. Möödunud aastal tuli sellekohaseid teateid samal perioodil vaid 80.

Häirekeskuse meditsiinivaldkonna ekspert Timo Täht ütleb, et herilaste või mesilaste nõelamistega seonduv on eestlastele probleemiks igal suvel

„Oma rolli mängib nende aastate võrdluses muidugi see, et eelmine suvi oli oluliselt jahedam ja vihmasem. Kliima mõjutab putukate arvukust ja halva ilmaga veedavad inimesed väljas vähem aega,“ selgitab Täht statistika kujunemist.

„Kui võrrelda üle-eelmise aasta teateid Häirekeskusele samast ajaperioodist, on teadete hulk poole suurem - 2016. aastal oli pöördumisi hinnanguliselt 400,” ütleb Täht.

Herilane purgis

Häirekeskusesse tehtud kõnedest selgub, et näiteks herilaselt saadakse nõelata tähelepanematusest.

„On juhtumeid, kus inimese söögi peal või purgis-pudelis on herilane ja seda lihtsalt ei panda tähele ning tagajärjeks on üsna ebameeldiv olukord. Meie soovitus on, et suvisel ajal tuleks kõik joogid alati valda läbipaistvatesse klaasidesse või topsidesse. Enne ampsu või lonksu võtmist tuleks kindlasti veenduda, et seal soovimatut „külalist“ ei ole,” soovitab Täht.

Lisaks toob ta välja juhtumeid, kus herilane lendab inimesele suhu ning soovitab, et herilaste läheduses tuleks jääda rahulikuks ja kindlasti sulgeda suu. Eriti tuleks seda õpetada lastele.

Midagi külma suhu

„Enamikel juhtudel saadakse koduste vahenditega kannatanu abistamisega hakkama, kuid on juhtumeid, kus tekib hingamisteede turse ja oht inimese elule. Sellisel juhul tuleks aega viitmata helistada hädaabinumbrile 112,” räägib Täht.