Tänavu on põldudel moes roosad silopallid

Eesti heinamaadele on potsatanud juba küllaltki palju roosasid silopalle, mis sümboliseerivad võitlust rinnavähiga.

Suurfirmad Baltic Agro ja Trioplast kutsuvad kõiki Eestimaa põllumehi osalema rinnavähi ennetuskampaanias “Vali Roosa”. Kõik, kes pallitavad oma rohusilo roosa pallikilega, toetavad mammograafiabussi jõudmist Eesti eri paikadesse ja uuringute läbiviimist rinnavähi varajaseks avastamiseks.

„Meie teada on selline heategevusprojekt põllumajanduses esimest korda. Miks just roosa, vajab tootjatele põhjalikku selgitamist,“ räägib Baltic Agro silotarvikute ja lisandite tootejuht Tiina Meikar.

Iga ostetud roosa kilerulliga toetab põllumees kampaaniat ühe euroga, teise euro paneb juurde Baltic Agro ja kolmanda Trioplast. Ühe rulliga saab kiletatud 28 silopalli.

„Hetkel on see üheaastane projekt ning sügisel otsustame, kas jätkame. Oleneb, kuidas põllumehed ja üldsus sellega kaasa tulevad,“ räägib Meikar. „Siiani on põllumehed meelsasti roosat kilet ostnud.“

Eeskuju on võetud põllumeestelt Saksamaal, Rootsis, Šveitsis, Norras, Uus-Meremaal ja Austraalias, kes on rinnavähi suhtes juba varem seesugust teavitustööd teinud. Lisaks Eestile veetakse praegu sarnast kampaaniat ka Leedus.