Tänavu on tõesti punase kuke aasta

Kui olin kirja pannud lause “2017. aasta oli kogu maailmas põlenguterohke”, jäin mõtlema: huvitav, mis eluka järgi on see ajavahemik või aeg idamaa kalendri järgi. Ja oh imet – ongi punase tulikuke aasta! Hakka või astroloogiausklikuks. (Ja kui veel meenutada, et 2008. aastal, vaese kirikuroti aastal, oli majanduses kriisiaeg…)

Eesti vanasõna ütleb: “Kui punane kukk laulab katusel, on kõik lõppenud!” Väiksena mõtlesin: mis küll sest värvilisest kukest karta, ikka ilusam tavalisest valgest leghorni kanast. Siis aga juhtusin lugema uudist, et punane kukk tappis üle kolmekümne kana. (Edasi tuli juttu hooletust kulupõletamisest.)