Tänavu tohib kodulinde õues pidada, kuna linnugripi oht on väike

Veterinaar- ja toiduamet (VTA) lubab sel kevadel kodulinde väljas pidada, sest lindude grippi nakatumise ohuhinnangud on piisavalt madalad, kirjutab ERR.

Erinevalt varasematest aastatest ei ole praeguse ohuprognoosi järgi plaanis rakendada kodulindude väljaspidamisele piiranguid.

Sel aastal on lähim linnugripi leid metslindudel Rootsis ning seal on see haigus jõudnud juba ka ühte linnufarmi, kus kõik linnud tuli taudi tõttu hukata.

Lisaks on sel aastal linnugrippi kodulindudel diagnoositud Itaalias, Hollandis, Saksamaal ja Bulgaarias. Võrreldes eelmise aasta sama ajaga leitakse surnud linde vähem ja seetõttu neid ka uuritakse vähem. Peamiselt leitakse lindude grippi rändpartidel, aga ka luikedel, kajakatel ja röövlindudel.

"Me jälgime tähelepanelikult olukorda nii Eestis kui mujal. Me kogume Eestis hukkunud linde ja teeme neile analüüsid. Valvas tuleb olla, aga ülemääraseks ärevuseks põhjust esialgu ei ole. Rõhutada tuleb, et oht ei ole möödas. Rakendada tuleb endiselt kõiki ettevaatusabinõusid, kodulinde võiks võimalusel hoida kevadrände perioodil suletud hoonetes, kui neid väljas pidada, siis tuleks vältida mistahes kontakte metslindude,eriti veelindudega," rääkis VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda ERR-ile.