Aasta looma toimkond valis tänavuseks aasta loomaks metskitse – looma, keda kõik tunnevad.

Metskitsel on praegu head ajad – selja taga on mõne aasta tagused rasked talved, mil suur osa populatsioonist hävis ning ellu jäid kõige tugevamad. Nüüdseks on kitse asurkond kosunud, viimaste aastate pehmed talved on aluse pannud tugevale populatsioonile ja loomaliigil on ees põnevad ajad.

Kui kaks aastat tagasi valiti aasta loomaks metssiga oma võimsuse tipul, siis tänavu on metskits valitud põhjusel,et kits on Eestis taas kenasti nähtavaks saanud. Näeme teda põldude veeres ja aedades.

Arvame, et tunneme teda kõik, siiski ei tea me temast palju, kasvõi sedagi, miks looma kitseks kutsutakse, ehkki ta tegelikult on väike hirv. Omakeelne nimi “kaber” on vajunud unustuse hõlma. Miks? Aasta jooksul avanevad kõik metskitsega seotud mõistatused. Nagu juba traditsiooniks on saanud, jõuab aasta loom online kaamera ette. Õnnestumise korral näeme online pilti talvekuudest kuni kevadeni karjade lagunemise ajani.

Samuti näeme aasta looma kodulehel rajakaamerate ülesvõtteid erinevatest kitse elupaikadest.

Aasta looma ettevõtmistes löövad kaasa Aasta looma koduleht, Jahimeeste selts, Tallinna loomaaed, Eesti loodusmuuseum, Looduskalender ja paljud teised organisatsioonid.