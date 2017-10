Tänavune seakatkupesa on Saaremaa, Hiiumaa püsib endiselt puhas

Sel aastal on kõige enam seakatku haigusjuhtumeid leitud Saaremaalt ning Lääne-Eestist. Ümbritsevatest katkualadest merega äralõigatud Hiiumaa on endiselt haigusest prii.

Pühapäeval, 22. oktoobril leidsid jalutajad metssea laiba Hiiumaalt Kõpu mererannast. Kui veterinaarkeskuse töötaja jõudis randa proovi võtma, oli korjus juba kadunud – küllap uhtus vesi selle minema.

Hiiumaalt on tänavu leitud kuus surnud metssiga, kuid katku pole neil olnud. Lisaks Hiiumaale pole katku leitud ka Vormsilt.

"Küllap meri on see takistus olnud, kuigi metssead on head ujujad. Viimased talved ei ole nii külmad olnud, et nad mööda jääd saartele saaksid liikuda," ütleb veterinaar- ja toiduameti pressiesindaja Martin Altraja.

Saaremaal hakkas katk levima möödunud aasta augustis, mil tõbi tuvastati nii metssigadel kui lautades. Sel aastal on saarel hukkununa leitud või kütitud 272 positiivse katkuprooviga metssiga. Läänemaal, Pärnumaal ja Raplamaal on samuti palju katkujuhtumeid, jäädes igas maakonnas alla saja.

Aastatagusega võrreldes on katkujuhtumeid vähem, kuid jätkuvalt leitakse sigade Aafrika katku ka seafarmides – Audru valla farmis hukati juunis 3400, Orissaare vallas hukati juulis 3200 ning Lääne-Nigula vallas hukati möödunud kuul 6800 siga.

Lõuna-Eestis on seakatkujuhud jäänud vähesteks – näiteks Võrumaal on neid kogu aasta peale olnud kaks, Valgamaal seitse ning Viljandimaal kaheksa. Seetõttu alandati paari nädala eest ka kauplemis- ning töötlemispiiranguid, mis jätsid rangeimad nõuded alles vaid Saaremaa ning Pärnumaa osadesse valdadesse.

Eelmisel aastal tuvastas veterinaar- ja toiduamet katku kokku 1568 metsseal. Sel aastal on 16. oktoobri seisuga katk tuvastatud 723 metsseal. Mullu olid enimnakatunud maakonnad Lääne-Virumaa, Raplamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa.