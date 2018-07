Tänavuse kuuvarjutuse teeb eriliseks see, et Kuu läbib täpselt Maa varju keskpunkti

On ju paljud inimesed näinud oma elu jooksul mitmeid kuuvarjutusi, aga vähe on neid, kes on näinud täielikku päikesevarjutust – vähemalt Eestis, kus viimane selline võimalus oli 22. juulil 1990 ja järgmine tuleb 16. oktoobril 2126. Pole vist erilist lootust, et keegi praegustest lugejatest seda näeks.

Asi on nii, et maakeral tervikuna toimub tõepoolest päikesevarjutusi veidi rohkem kui kuuvarjutusi. Kui aga võtame ühe konkreetse vaatluskoha – küla, linna või riigi –, siis seal tuleb kuuvarjutusi ette palju sagedamini kui päikesevarjutusi.