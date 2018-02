Tänavuse talve krõbedaim külmalaine on alles tulekul

Maalehe ilmatargad ennustavad, et märtsi keskmise kümmepäevaku sisse mahub veel üks päris kõva külmalaine ja siis on talvega ka enam-vähem kõik.

Esimesel kevadkuul saabuv külmalaine ei tohiks Soomaal elava Indrek Heina sõnul mullust tulemust siiski välja pigistada. Kui märtsi keskpaigas lajatabki veidi üle 20, siis lühiajaliselt, kolm-neli päeva.

Hein on sedagi meelt, et suurem osa lumest on juba taevast alla sadanud. Märtsi keskel võib küll uue lume maha visata, aga see on siis ka viimane ponnistus.

Tartus elava, Maalehe saarlasest ilmatarga Margus Arge ennustus näitab tulevat tavapärast ehk siis klassikalist kevadet.

Nii ei ole märtsis veel suurt murrangut ilmades näha. On lund ning kuu algul ja lõpus külmagi. Nagu ikka märtsis.

Kui veebruaris on vähe külmi põhjatuuli – seni pole neid ka palju olnud –, tulevad need märtsis järele, arvab aga ilmatark Ilmar Tiismaa Pärnumaalt Lõpe külast.

Seega märts võib tema arvates külm tulla. Karmi külma küll mitte, ehk vaid Kesk- ja Põhja-Eestis võib see vahel langeda 15 kraadist veidi allapoolegi. Sulailmasid tuleb muidugi ka vahele. Lumi märtsis Tiisma sõnul päris ära ei sula, seda on aprilli alguseski veel.

