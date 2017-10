Tänavused tähtsad ilmaelu juubelid

Praegusel ajal on erakordne, et esimest korda maailma ajaloos pöörab üldsus tähelepanu kriminaalsete, poliitiliste ning seksiuudiste kõrval taolisele valdkonnale nagu kliima. Igal nädalal ilmub meedias uudiseid, mis meiega juhtub – kas kõrbeme või upume – lähemas või kaugemas tulevikus. Ning kes (või mis) selles süüdi on.

Vene poliitik Vladimir Žirinovski kuulutas mõni aeg tagasi: “Riik peab kontrollima kõike ja kõiki, iga protsessi, mis maa peal toimub – olgu see ilm või massimeedia.” Seda viimast saavad riigid kergemini ohjata, ilma kah kuidagi (nt kunstliku vihma tekitamine). Kliimaga, pikaajalise ilmade režiimiga on aga lugu märksa raskem.

Viimaste aastakümnetega on nii maakera kui ka Eesti kliima soojenenud.