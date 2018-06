Tankla puudumine venitab Abruka elanikel käed põlvini

Abruka saarevahi Rein Lembri hinnangul ei ole praegune olukord enam mitte eilne päev, vaid ta ei oska öeldagi, mis ajas kohalik rahvas elab.

"Kanistritega vedades pole asi enam turvaline ja käed venivad põlvedeni,” rääkis Lember Saarte Häälele.

Lember ütles, et tankla rajamine on kohalike elanike väljakäidud mõte ja idee, sest tähtis on saare elu edasi viia.

“Projekti rahastus on otsustatud positiivselt, aga kõik ülejäänud asi tuleb ikkagi veel selgeks rääkida,” märkis aga Saaremaa vallavolikogu rahanduskomisjoni esimees Jaanus Tamkivi, lisades, et komisjon ei ole veel kõigile oma küsimustele vastuseid saanud.

Rahanduskomisjoni huvitab, kes hakkab tanklat opereerima, kas see on üldse reaalne ja mõeldav. Kindlasti on oluline, milliseks kujuneb kütuse hind.