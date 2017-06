Tansupeo peaproov möödus lõõtsuva tuule ja külma vihma all

Täna pärastlõunal anti Kalevi staadionil avalöök XII noorte tantsupeole Koidu ja Hämariku ideed kanva etenduse peaprooviga, mis juba ka arvukalt pealtvaatajaid kogus, kuid esinejad külma vihma all lõdisema võttis.

Peaproovi etendus oli põhimõtteliselt sarnane õhtuse esimese etenduse ja homse teise ja kolmanda etendusega.

Kui kahetunnise tantsijate etteaste esimene pool möödus enam-vähem kuivalt ja tuulgi ei teinud veel teab mis liiga, siis teise tunni algusesks sadas juba Eestimaa oludele tüüpilist sügisvihma. Õhutemperatuur oli 14 kraadi, idakaare tuul vinge ja tugev.

Tõepoolest, päris väikestest ja veidi suurematest tantsulastest oli südamest kahju. Loodetavasti nad ise nautisid üritust ja oma etteasteid, aga ikkagi oli kahju. Terve aasta harjutatud, proove tehtud, liikumisi taas ja taas üle korratud, ja siis, kui on aeg see kõik vaatajate ette tuua, sätib loodus vaata et suve kõige viletsama ilma.

Kohe vihmavalingute alguses oli esinemisjärg õige õhukeste kostüümidega tantsijate käes, kes algul olid kenasti valged, pärast, tantsumurult naastes aga hakkasid lõdisedes sinakaks värvuma.

Kui veel mõelda, et suur osa enam kui 8500 tantsijast olid pealinna tulnud kusagilt kaugemalt ja ööbitakse linna koolimajades madratsi peal magades, riideid kuivatada pole suuremat kusagil, siis on üsna trööstitu, kui ka homme sajab – ja nii see tõenäoliselt on – ja tuleb veel ka teisel päeval oma niiskete esinemiskostüümidega kahel korral üles astuda.

Kuna tuul ja vihm tegid olemise äärmiselt kõledaks, loobusid korraldajad peaproovi lõpus kõikide tantsijate ühise kolonni ja lahkumismarsi läbiviimisest. Nii said esinejad vähemalt pool tunnikest varem kusagile ulu alla ennast soojendama.