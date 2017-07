Tapal võeti mingi kärata maha kümneid puid

Ajal, mil pealinnas ühe remmelga pärast vaata et sõda lahti lasti, lõigati Tapa keskuses maha kümneid sarnaseid puid.

Tapa linna keskuses käib nimelt keskväljaku ja sellega külgnevate tänavate kapitaalne remontimine. Ja sellele tööle jääb ette üksjagu uulitsaid ja kõnniteid ääristavaid parigipuid.

Tapal otsustati need puud maha võtta, seda tehakse nii korralikult, et ekskavaator kaevab ka puude juured välja, nii et samast kohast enam ühtegi võrset ei tõuseks. Kusjuures juba on jõutud istutada ka mõned noored, nii meeter-pooleteise kõrgused puud.

Maha saetud puude seas on vahtraid, papleid, saari ja jalakaid. Silma järgi hinnates olid need puud umbes 40 kuni 60 aasta vanuses. Kõik see toimus vähimagi protsestiaktsioonita, bez šuma i bõli, nagu venelased ütleksid.