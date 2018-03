Targu Talita käsiraamatute ettetellimine kulgeb ootuspäraselt ja hoogsalt

Targu Talita 20. sünnipäeva puhul välja antava kümnest praktilist käsiraamatust koosneva, unustatud oskusi ja kasulikke tarkusi kajastava sarja ettetellimine on olnud oodatult edukas.

"Osadel päevadel on lisandund isegi üle paarisaja tellimuse," kinnitab Ekspress Meedia levidirektor Tarvo Ulejev. "On meeldiv tõdeda, et inimesi kõnetab see sari tervikuna, sest üldiselt tellitakse kogu sari ja üksikuid raamatuid pigem vähem."

Targu Talita väljaandja Maaleht on koos oma lugejatega valinud kümme olulist valdkonda ja palunud asjatundjatel neist kirjutada uued käsiraamatud.

Raamatud tuletavad meelde vanu tarkusi ning jagavad uusi nippe lihtsatest võtetest hädavajalike teadmisteni. Lisaks majapidamisnippidele tuuakse lugejateni teadmised ravimtaimedest ja enesetunde turgutamise kohta. Samuti ilmuvad sarjas käsiraamatud kodus ja aias toimetamise, loodusmärkide ja loodusandide tundmise, igapäevaste ilmatarkuste, taaskasutuse, aias esmavajalike ehitustööde, hoidistamise ja säilitamise ning palju muu kohta.

“Oleme lugejate rõõmuks suutnud mahukatele käsiraamatutele, igaüks 108 lehekülge paks, kujundada taskukohase hinna. Ikka selleks, et kasulikud teadmised leviks võimalikult paljude inimesteni,” ütles Maalehe peatoimetaja Andres Eilart.

Kogu sarja ette tellides maksab raamat vaid 4,99 eurot ning kogu sari 49,90 eurot. Poodides lisandub sellele ka Maalehe hind.

Targu Talita on juba paarkümmend aastat olnud Eesti kõige populaarsem ja hinnatum nõuandja, ilmudes igal neljapäeval omaette väljaandena Maalehe vahel. Lisaks ilmub kord kvartalis üksikmüügis Targu Talita mahukas nõuandeajakiri.

KÄSIRAARATUTE ILMUMISGRAAFIK 5. aprill Unustatud oskused ja majapidamisnipid

19. aprill Kodulähedased ravimtaimed

3. mai Kahjurite tõrje aias ja majas

17. mai Aed, aiasaadused ja kasvuhoone

31. mai Loodusmärkide leidmine ja tundmine

14. juuni Igapäevased ilmatarkused

28. juuni Metsasaadused ja -annid

12. juuli Taaskasutus ja korrastamine

26. juuli Hoidised, säilitamine ja varumine

9. august Lihtsamad ehitustööd aias