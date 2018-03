Tartu raamatukogu sai põllumajandusametilt ettekirjutuse

“Seemnepakkides on seemneid nii palju, et neid jääb pärast külvamist üle. Kõiki sorte ei jõua osta ja pole mõtetki,” rääkis Tartu Linnaraamatukogu teenindusjuht Merike Karolin, kes on seemneraamatukogu idee maaletooja. Mujal riikides toimib see juba aastaid.