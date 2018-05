Tartu tselluloositehase rajamine takerdus: keskkonnamõju uurimise konkursi tulemused vaidlustati

„Väärtuspõhisuse all pean silmas seda, et hindamiskriteeriumiks ei oleks ainult maksumus. Sellisel juhul oleks hinnakomponendi kõrval hinnatud ka pakkuja võtmeisikute kompetentsi ja töökogemust tselluloositehaste kavandamisel ja mõju hindamisel. Antud juhul sooviti leida odavaimat pakkujat, jättes iga pakkuja enda otsustada kui suurte kogemustega meeskond komplekteerida,“ rõhutas Piirsalu.

Tselluloositehast kavandava Est-For Invest OÜ juhatuse liige Margus Kohava kinnitas, et hetkel on tõepoolest vaidlustatud otsus usaldada tehasega seotud uuringud firmale Skepast & Puhkim. „Millal reaalse tegevuseni jõutakse, ei saa ennustada,” lisas Kohava.

Kuna riigihange on vaidlustatud jäi kidakeelseks ka algselt selle võitjaks kuulutatud Skepast & Puhkim OÜ juhatuse liige Hendrik Puhkim, kellelt uurisin, millised tööd on kavas tehase keskkonnamõju uuringutena ette võtta. „Praegu on käimas riigihanke vaidlustuste lahendamine ning seetõttu me pole saanud hankijaga lepingut sõlmida,” teatas Puhkim.

Kui pikaks võib kujuneda vaide menetlemine ja kui kaugele see tehase võimaliku tuleku lükkab ei osanud keegi arvata.

Kui keskkonnamõju hi nfamine ükskord algab maksab selle eest seadusekohaselt arendaja ehk siis Est-For Invest.