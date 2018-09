Tartu turuhoonest kaovad järjest ostjad ja müüjad

Tartu peal olid algul naljanumbriks uued turuletid – nii laiad, et ostja ei ulatanud üle selle müüjale raha ja müüja ostjale kaupa andma. See viga sai peagi parandatud – osa müüjaid laskis jalge alla teha pukid ja mõnes kohas lõigati leti sisse käiguteed, et müüja pääseks ostjani sealtkaudu. Muresid on siiski veel.