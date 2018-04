Tartus hakkasid kuldtähed õitsema – varsti läheb soojaks!

Täna hommikul võis tähelepanelik jalutaja Tartus Emajõe-äärses pargis märgata selle kevade esimesi õitsvaid kuldtähti.

Et alles täna, siis näitab see, et kevade kulg kipub tavapärasest hiljemaks jääma. Enamasti on nad seal õitsema hakanud enne jüripäeva, varajastel kevadetel aprilli keskpaigas või veel varemgi.

Nüüd kulub mõni päev, mil nad massiliselt õide puhkevad ja kohati värvub pargimuru silmi paitavalt kuldseks.

Toomingatel näib oma õiteilu avamiseks aga veel hulk päevi kuluvat. Ent näiteks 2014. aastal, nagu Maaleht toona kirjutas, läksid Tartus Tammelinnas esimesed õied toomepuudel lahti juba 27. aprillil.

On lootus, et varsti paneb kevad kiirema käigu sisse. Norrakate ilmaportaal yr.no ennustab aprillikuu viimaseks päevaks Võrru ja Valka 21 ja 1. maiks juba 22 soojakraadi. Tartusse jõuab paarikümnekraadine soe lehekuu esimesel päeval.