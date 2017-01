Tartus oodatakse toitumispsühholoogia uuringusse toidusõpradest naisi

Foto: Priit Simson

Söömine on meie igapäevane tegevus, ometi tundub see kohati nii müstiline. Miks mõned inimesed söövad liiga palju ja teised liiga vähe? Miks osadele meeldib magus rohkem kui teistele? Kas me käitume näljasena teistmoodi kui täis kõhuga?