Suurim segadus puhkes ühistranspordiga seoses Ida-Virumaal, kus tasuta sõita soovijate hulk ületas kõik prognoosid ning tekitas hulga pahandust – kuna linnades läksid bussid täis, ei mahtunud maainimesed enam peale ega saanud üldse kuhugi sõita.

Tasuta ühistranspordi kommertsliinidele avalduvat mõju on veel keeruline täiel määral hinnata, kuid väikeettevõtjate sõnul on surve neile kui ettevõtjaile tuntav. Samuti on eksitav see, kuidas teenust reklaamitakse – tegelikkuses pole see ju tasuta, vaid tuleb maksumaksjate rahakotist.