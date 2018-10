Tasuta bussiliiklusest enim võitnud Ida-Virus võib tulevikus saada priilt sõita linnadeski

Arvu teeb eriliseks taust, et tasuta transpordi kehtestamine Ida-Virus läks üle kivide, kändude ja läbi pikkade vaidluste nii, et otsuse tõi vaid üks enamhääl. Poolt oli kolm, vastu kaks omavalitsusjuhti ja erapooletu oli üks.

“Mõnel liinil oli tänavu juulis, võrreldes 2017. aasta juuliga, sõitjaid 92% võrra rohkem,” selgitas maakondliku ühistranspordikeskuse juhataja Monika Helmerand.

Ülimalt rahvarohked olid liinid Narva–Narva-Jõesuu–Narva ja Jõhvi–Toila–Jõhvi, mis viisid inimesi kuurortpiirkondadesse ja spaadesse.

Praeguseks on palju elevust ja ka pahandamist kaasa toonud rahvarohkus koos suveilmadega ajalukku vajunud. Elevust tekitas just vähemkindlustatud inimeste võimalus tasuta bussiga randadesse saada, pahameelt külvas aga busside rahvarohkus, mille tõttu jäid juba linnas täitunud bussidest maha maainimesed. Pahandati ka asotsiaalsete kodanike käitumise pärast ühistranspordis.

“Praeguseks on enam sõitjaid juurde saanud liin, mis viib Iidlast Kohtla-Nõmmeni, ja seda just linnaelanike arvel, kes kasutavad tasuta transporti oma linnasisesteks sõitudeks. Sõitjaid on lisandunud ka teistele avalikele maakonnaliinidele, mis läbivad linnu Kohtla-Järvel, Jõhvis, Sillamäel, Narvas,” selgitas transpordikeskuse juhataja Monika Helmerand arenguid.

Kuna linnades on transport tasuline, siis kasutavad mitmed linnaelanikud just linnasid läbivaid ja seal ka peatusi tegevaid busse selle asemel, et teistes tasulistes ühissõidukeis piletiraha maksta.