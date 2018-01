Pruugib vaid küsida: “Mida arvate tasuta bussiliiklusest maakonnaliinidel?” ning sulle vaadatakse otsa kui ilmutusele ja ilmaimele. Väheke teadlikumad vaatavad kui päästvat oaasi kõrbes.

Ja siis tuleb selgitada – selgitada, et tõesti on valitsus otsustanud: 1. juulist on Eesti väidetavasti esimene riik ilmas, kus maakonnaliinidel saab bussiga tasuta sõita.

On uskumatu ja hämmastav, et ajal kui mõned poliitikud kiruvad kolm korda päevas nende arust totrat mõtet tasuta bussisõidust, pole need, kelle heaks nad kiruvad (ehk siis valijad) asjast midagi kuulnud.