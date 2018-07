TASUTA BUSSISÕIT | Mida rahvas arvab ja millised on esimeste nädalate kogemused

Foto on illustratiivne.

ERR-i ajakirjanikud Merit Maarits ja Anette Parksepp võtsidki esmaspäeval ette plaani kolme päevaga ümber Eesti sõita, kasutades selleks ainult tasuta busse. Nende teekonda saab kolmapäevani jälgida ERR-i otseblogi vahendusel.

Teeme siinkohal Maalehe lugejate jaoks kokkuvõtte, mida inimesed, keda ajakirjanikud oma teel kohtasid ning kellega lühidalt või ka pikemalt juttu puhusid, tasuta bussisõidust arvavad.

LIHULA. Kuigi bussipeatuses aega maha jutlenud pensionärid olid hästi kursis väikelinna kohaliku eluga, tekitas neis segadust kohalik bussisüsteem. Tõsi, seda küll eelkõige haldusreformi-järgsete muudatuste kui tasuta-või-mitte küsimuste pärast.

PÄRNU. Bussijaamas segaduses olnud prouad olid väga rõõmsad, et sõit on kõigile tasuta, aga bussi peale siiski ei tulnud, vaid uitasid hoopis eemale.

VILJANDI. Tundus, et väga optimistlikud inimesed selle süsteemi püsimises ei ole, samuti ei osanud nad uudsuse tõttu sellest veel väga tugevalt arvata. Üks aednik märkis, et juba põhimõtte pärast tahaks bussisõidu kui teenuse eest maksta. Samas lisas ta, et tuleb tänulikult vastu võtta, kui tasuta pakutakse.

Kas sina oled tasuta bussisõitu proovinud? Kui jah, siis jaga oma kogemusi kommentaariruumis teistegagi.