Tasuta bussisõit tekitab Lääne- ja Hiiumaal pahameelt ja paksu verd

1. juulist hakkas nii Hiiumaal kui ka Läänemaal kehtima tasuta maakonnasisene ühistransport.

Läänemaal on sellega kaasnenud bussiaegade muudatused palju paksu verd tekitanud, pahameelt tunnevad ka hiidlased.

Varasemalt jõudis Tallinnast 13.30 väljuva bussiga Haapsalus kohalikku bussi ümber istudes ilusti Rohukülast kell 16 väljuvale parvlaevale.

1. juulist aga läheb buss Haapsalust Rohukülla vaid viis minutit enne parvlaeva väljumist ja sellega õigeks ajaks sadamasse enam ei jõua. Taksoga jõuab, aga taksosõit Rohukülla maksab ligi 10 eurot.

Haapsalu linnakeskkonna nõunik Ailar Ladva kinnitas Hiiu Lehele, et hiidlaste mure on teada ja lisas, et probleem puudutab talle teadaolevalt kaht parvlaeva väljumist, milleks Haapsalu buss kohale ei jõua.

Ladva ütles, et probleemiga juba tegeldakse ja juba täna saadetakse Põhja-Eesti ühistranspordikeskusele ettepanek, et kaks bussiaega ära muuta. Nüüd on pall ühistranspordikeskuse väravas ja kõik sõltub sellest, mida ja millal nemad otsustavad.