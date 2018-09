Tasuta sõiduõigus meelitab Hiiumaal bussidesse üha enam reisijaid

Arvud vastavalt 5484 reisijat mullu augustis ja tänavu samal kuul 6832 ehk 1348 reisijat enam. Sõitjate arv aasta varasemaga võrreldes kasvas ka juulis 20 protsendi võrra.

“Selgelt on näha, et tasuta ühistransport on kasvatanud reisijate arvu,” ütles maakonnaliine teenindava AS Hansa Liinid piirkonnajuhataja Martin Kagadze Hiiu Lehele.

“Vähemalt Hiiumaa ühistranspordile on see muudatus kindlasti kasulikult mõjunud,” lisas ta.

Kagadze avaldas lootust, et see loob ka head eeldused liinivõrgu korrastamiseks ja riigipoolseteks lisakilomeetriteks Hiiumaa maakonnaliinidel, kuna selle eelduseks on reisijate arvu kasv.