Tasuta ühistransport Ida-Virumaal: poole rohkem reisijaid, stressis bussijuhid ja räpased bussid

“Bussis sõites tunnen nüüd ennast kohutavalt halvasti,” ei pea üks reisija normaalseks, et sõita tuleb seistes ja inimeste vastu pressituna; et tuleb taluda lärmi, et bussis on purjus ja haisvad sõitjad ning et niigi vahemaad arvestades arutult pikk sõiduaeg on veninud veel pikemaks.

“Meie bussijuhid on stressis,” tõdeb ASi SEBE Ida-Virumaa osakonna juhataja Žanna Junolainen, kes näeb tasuta ühistranspordi ainukest plussi selles, et bussijuhtidel pole vaja enam sularahaga tegelda ja raharöövleid karta.

Tasuta sõit on sõitjate arvu Sebe Ida-Virumaa liinidel peaaegu kahekordistanud: mullu augustis oli neid 130 703, tänavu augustis 230 946.

OÜ Lüganuse HVM juhatuse liige Marje Veiser räägib lõigutud, põletatud ja soditud istmetest, ülekoormatud ja räpaseks muudetud bussidest (maha visatud piletid on veel tühiasi bussi jäetud pudelite ja süstalde ning bussipõrandat katvate sihvkakoorte kõrval), närvilistest bussijuhidest (üks koguni lahkus töölt, suutmata selles “hullumajas” vastu pidada) ning rahulolematutest ja kurjaks muutunud sõitjatest.

Loe kogu artiklit tänasest Põhjarannikust.