Teadlased ennustavad Saaremaal huntidele järelkasvu

Foto: DANIEL BECERRIL, REUTERS

Ehkki keskkonnaagentuuri aruande autorid ei välista, et käesoleval aastal võib huntide arvukus Saare maakonnas mõnevõrra suureneda, on asjatundjad siiski seisukohal, et praegu on ses küsimuses veel vara mingeid põhjapanevaid järeldusi teha.