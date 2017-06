Tee-ehitusel leiti hiigelsuured dinosauruse jalajäljed, selliseid pole varem nähtud

Šveitsis leiti kiiretee ehitusel kaevetööde käigus umbes 150 miljonit aastat tagasi elanud dinosauruselaadsele olevusele kuulunud jalajäljed. Varem pole selliseid jälgi kusagilt välja tulnud.

Tegemist on ühtede suurimate jalajälgedega, mis maailmas seni üldse nähtud, kirjutavad avastuse teinud paleontoloogid ajakirjas Historical Biology. Jälgede järgi võib oletada, et nende omanik oli karnovoorne dinosaurus, kel oli küll neli jalga, kuid kõndimiseks kasutas ta neist vaid kahte tagumist. Olevusele pandi ka nimetus: Jurabrontes Curtedulensis.

Teadlased rõhutavad, et tegemist oli pigem täiesti iseseisva liigi kui varasemalt tuttavate liikide uue teisendiga.

Dinosauruse jäljed leiti Juura mäestikus kiirtee ehituse käigus. Kokku tuvastati tööde ajal 14 000 erinevat dinosauruse jalajälge suuruses 5-80 sentimeetrit. Suurimad neist kuuluvad Jurabrontesele.

Teadlaste arvates oli nende jälgede omanik 10-12 meetrit pikk, ehk umbes sama suur kui Tyrannosaurus Rex. Ning kuna selliseid suuri jälgi leiti väga vähe, oletatakse, et Jurabrontes kuulus tollase toiduahela tippu.

Jurabontese jälgede kõrvalt leiti ka palju väiksemad, 10-20 cm suurused kivistunud dinosauruse jäljed. Tõenäoliselt oli tegemist jahisaagiga.

Leid on eriliselt tähelepanuväärne seetõttu, et Juura mäestikus ja Kesk-Euroopas üldse on hiiglaslike dionsauruste säilmed haruldased. Ning need, mis antud juhul leiti, olid väga hästi säilinud.

Tealased oletavad, et suured kiskjad olid omal ajal laiemalt levinud, kui varem arvatud ning et nende liikumiskoridor kulges Hispaania keskplatoolt Lõuna-Prantsumaa mäestikualale.

Allikas: The Local