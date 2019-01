Isegi politseijuht Elmar Vaher on pidanud nentima, et teede olukorraga ei saa kuidagi rahule jääda. Tõsi, ilmaolud on olnud heitlikud, kuid juhtunud rasked õnnetused ning elanike rahulolematus viitavad enamasti siiski teehooldajate tegematajätmistele.

Aastavahetuse eel sai Maaleht mureliku signaali Palupera külast, et sealse raudteeületuskoha juures on mõnesajameetrine kergteelõik lumme uppunud.