Teehooldusesse on panustatud mullusega võrreldes neli korda rohkem, kuid liikumine on ikka raske

Ilmaolud on kogu talve olnud eri paikades erinevad, mis ongi Eestis tavapärane, aga pluss- ja miinuskraadide ning lume ja vihma vaheldumine on teinud keeruliseks autoga liiklemise, teede hooldamise ja tänavatel kõndimise.

Sademete hulk on olnud muljetavaldav ja suures osas ilmateenistuse mõõtejaamades hakkab talve norm juba täis saama.

Seekordne talv on hooldajale olnud seitsme aasta kõige keerulisem.