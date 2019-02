Teekond postipakis mõjus karburaatorile hävitavamalt kui kuvaldalöök

Kuigi 1948. aasta Pobeda karburaator oli pakitud kartongkarpi ja rullitud mullikilesse, siis tervena see sinna ei jõudnud. Venemaa Post on fikseerinud pakendi purunemise juba enne nendeni jõudmist, seega Eestis.

Omniva vastanud aga mehele, et pakil puudus silt, et ese puruneda võib. Kui Omniva üldse kahju kompenseerib, siis mingi protsendi paki väärtusest.

”Rahaline kahju rahaks, aga see oli lihtsalt nii rariteetne asi," kurdab mees. Tema sõnul ei tulnud ta selle peale, et peaks panema metallist asjale kleebise "kergesti purunev" ning ei ole kuidagi nõus, et see lihtsalt kukkumisega katki läks.

Oma veendumuse kinnituseks tegi vanaautohuviline kodus katse, kus võttis kaks sama tüüpi karburaatorit nagu tolles purunenud pakiski ja kukutas ühele neist viis korda järjest betoonpõranda peal poolteise meetri kõrguselt viiekilose kuvalda. Karburaatorile tuli vaid jälg peale.

Teist karburaatorit lõi ta viiekilose kuvaldaga täie jõuga ja sellele tuli pragu sisse.

Pilt, mis avanes vanaauto karburaatori postiga saajal. Foto: Aivo Jurak

