Teet Suur loob Rakveres viiendat korda ilmaimet

Rakvere ametikooli angaaris, linnakunstnik Teet Suure ja ehituspuuseppade eriala õpetaja Raiko Kaasiku mekas turtsatab tõstuk. Uriseb akutrell, kiljub saag, krõbisevad valguskaablid, naksatab teip, kõlisevad nurgikud.

Kärssavad ajud, oi kuis kärssavad, et imet luua.

Tänavu kuu aega, kokku aga viiendat aastat jutti käib Rakvere linna nii Eesti kui ilma kaardile kandmine isemoodi kuuse abil. Tänutäheks nii kiitus kui kurjustamine.

Neli aastat viiest on kuusk sündinud Rakvere ametikooli õppurite ja õpetaja Raiko Kaasiku käe all. Fotod nende loomest on Eestit ja Rakveret tutvustades maailmale mitu tiiru peale teinud, juhtivate meediaväljaannete külgi täitnud, viimastel aastatel ka kas maailma kümne või kahekümne ühe kõige vahvama jõulupuu hulka pääsenud.