Tehas kütab kirgi: Räpina valmistub rahvakoosolekuks

Räpina vallavolikogu esimehe Teet Helmi sõnul on koosolekule kutsutud Est-For Investi OÜ esindajad, samuti paar-kolm inimest, kes mõtlevad tehase rajamise uuringute osas positiivselt, aga ka paar-kolm tulihingelist vastast. Samuti kutsub volikogu koosolekule riigi esindajaid rahandusministri valitsemisalast ja keskkonnaametist. Soov on kaasata kedagi ka teadlaste poolelt.

Ka tehase Pärnumaale rajamise vastu on petitsioon.ee keskkonnas alustatud allkirjade kogumist.