Tehnopoli kinos näeb täna õhtul maailmalõppu

Teaduspargi Tehnopol kinos linastub täna õhtul mitmeid auhindu pälvinud Kanada-Prantsusmaa ühistööna valminud linateos „Kõigest maailmalõpp".

Lev Tolstoi on öelnud, et kõik õnnelikud pered on sarnased, kuid iga õnnetu perekond on õnnetu isemoodi. Quebeci multitalendi Xavier Dolani uusim film räägibki ühe sellise perekonna loo, võttes aluseks kaasaja ühe tuntuima prantsuse näitekirjaniku Jean-Luc Lagarce´i draama, mida on mängitud ka Tallinna Linnateatri laval ("Üsna maailma lõpus", 2010).

Loo peategelaseks on oma perekonnast võõrdunud mees, kes naaseb lapsepõlvekoju, et oma lähedastele midagi olulist teatada. Tema igatsetud saabumine vallandab aga mahajäänutes aastatega kogunenud valu ja kibestumise. Emotsionaalselt laetud kammerlikus linaloos, kus pilgud kõnelevad rohkem kui sõnad, on kaamera ette rivistatud prantsuse filminäitlejate paremik: Oscari-võitja Marion Cotillard, Kuldse palmioksa võitja ja Bondi-tüdruk Léa Seydoux (“La vie d'Adèle”), neljakordne Césari-võitja Nathalie Baye (“Catch Me If You Can”), Vincent Cassel (“Black Swan”) ja Gaspard Ulliel (“Saint Laurent”).

Cannes’i festivalilt võitis film grand prix' ja oikumeenilise žürii preemia ning Kanada esitas selle võõrkeelse filmi Oscari kandidaadiks. Xavier Dolan ise on öelnud, et peab seda oma parimaks, kõige täiuslikumalt teostatud filmiks, kus kõik elemendid harmooniliselt kokku kõlavad.

Kinoseanss toimub Akadeemia tee 21/1, saalis "Veenus" kell 18:00 ning on kõigile tasuta. Film on varustatud eesti- ja venekeelsete subtiitritega, kestus on üks tund ja 37 minutit.